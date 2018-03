Inauguração da Feira de Março com lançamento de jogo online 23 mar 2018, 13:33 As portas irão abrir às 10:30, enquanto que a inauguração oficial está marcada para as 15:30 no stand da Câmara, seguindo-se uma visita ao espaço da feira. Uma das novidades deste ano é a App do evento, “Feira de Março – Viagem no Tempo”, que desafia os visitantes a percorrer, através do tempo, as memórias e história do certame (Continuar a ler no suplemento DestinoAveiro). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

