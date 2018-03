O Dia da Árvore e da Floresta, assinalado no dia 21 de março, foi comemorado com um conjunto vasto de ações em todo o Município, com ações integradas no planeamento da Ação Educativa do Município de Aveiro, e em parceria com o RI10 e com o RAIZ / Instituto de Investigação da Floresta e do Papel da Navigator.

O Presidente da Câmara Municipal deslocou-se durante a manhã ao RAIZ, onde participou, com cerca de 40 alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico, na ação de sensibilização sobre a floresta os seus recursos, nomeadamente o papel, a madeira e as folhas.

A Câmara Municipal de Aveiro organizou uma visita com cerca de 120 alunos ao Horto Municipal e em parceria com o RI10, participou na atividade que levou 200 alunos do 1ºCiclo do Ensino Básico à Base Militar de São Jacinto.

A Câmara Municipal de Aveiro continua a apostar na educação e sensibilização dos mais novos para a importância do contributo de todos para termos um Bom Ambiente, cuidando em especial do investimento nas crianças, os maiores embaixadores das boas práticas e valorização do meio ambiente onde vivemos.

Presidente visitou a Navigator

Durante esse mesmo dia, José Ribau Esteves visitou as obras da The Navigator Company (TNC), em Cacia, constatando a execução a muito bom ritmo, da empreitada de construção da sua Nova Fábrica de Papel Tissue.

Nesta primeira fase, a nova Fábrica da TNC significa um investimento de 121 milhões de euros e a criação de 150 novos postos de trabalho.

Esta operação vai ter uma relevante componente de exportação, o que constitui uma oportunidade muito significativa de dinamização e crescimento económico e promoção do emprego, no contexto atual muito relevante, devidamente articulada com uma estratégia integrada de Ordenamento do Território e de sustentada coesão social.

