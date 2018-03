Um ano de prisão com pena suspensa para condutor envolvido em acidente mortal em Ovar 23 mar 2018, 09:57 Um automobilista julgado por homicídio negligente de um ciclista foi condenado a um ano de prisão, pena que ficou suspensa com obrigações. O tribunal de Ovar considerou que o arguido não teve os cuidados exigidos para evitar a colisão. A pena foi suspensa com a obrigação do condutor fazer o pagamento de mil euros à Cercivar em seis meses. Ficou ainda proibido de conduzir durante cinco meses. O acidente ocorreu a 30 de abril do ano passado, em Arada, concelho de Ovar, quando o veículo ligeiro de passageiros conduzido pelo arguido atingiu a vítima, de 48 anos, residente nas proximidades. O ciclista, que estava a regressar a casa depois de ir buscar a bicicleta a uma oficina, foi transportado pelos meios de socorro ao hospital onde viria a falecer. O sinistrado tinha sido deixado no local de destino pela esposa, que seguiu na sua traseira de volta à residência, a conduzir o automóvel familiar. A mulher ficou em choque e necessitou de assistência hospitalar. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

