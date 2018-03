O PS aproveitou a última reunião de Câmara em Ovar para dar de conta da falta de condições de algumas ruas na cidade de Esmoriz e a necessidade de aumentar os lugares de estacionamento em Ovar.



Na Rua S. Sebastião, em Esmoriz, com as últimas chuvas "agravou-se o estado do já degradado piso, que a torna quase intransitável, impondo-se uma rápida intervenção para a sua regularização", pediu o vereador Vitor Amaral.



A nota em jeito de balanço da reunião do executivo refere-se ainda ao projeto de requalificação da Rua Manuel Arala e Rua Elias Garcia e ao encerramento da Praça da República ao trânsito.



"Manifestei que esta obra está a causar grande preocupação aos moradores e ao comércio local, chamando à atenção para a necessidade de criar mais estacionamento no centro urbano de Ovar, devendo o executivo camarário debruçar-se para encontrar uma solução que resolva esta questão antes ou paralelamente à realização daquela obra, investindo na cidade de Ovar com a criação de novos parques de estacionamento", refere Vitor Amaral.

O eleito sugeriu um a nascente da estação de Ovar e outro nos terrenos entre a Casa de São Tomé e a Escola de Artes e Ofícios.