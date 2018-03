Aluna e antigo aluno da UA apurados para a final nacional do Famelab 22 mar 2018, 17:34 Bárbara Pinho, aluna da Licenciatura em Ciências Biomédicas, está entre os 12 finalistas apurados no passado dia 18 de março para a final do Famelab Portugal 2018. Faz ainda parte do grupo de finalistas Ricardo Neves, licenciado em Biologia e mestre em Toxicologia pela UA, um dos quatro semifinalistas apurados na eliminatória de Aveiro, em fevereiro. A grande final nacional do mais famoso concurso de comunicação de ciência do mundo acontece a 12 de abril, no Coliseu dos Recreios de Lisboa (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

