Regueifa de Santa Maria da Feira – Pão Doce da Páscoa 22 mar 2018, 16:37 No próximo sábado, 24 de março, o Mercado Municipal de Santa Maria da Feira acolhe uma mostra da genuína Regueifa de Santa Maria da Feira – Pão Doce da Páscoa, que conta com a participação de 11 produtores locais. Entre as 9h00 e as 13h00, será possível degustar, comprar e encomendar esta afamada iguaria, associada à quadra pascal, num espaço emblemático da cidade, obra do arquiteto Fernando Távora.



Esta mostra de produtores locais de regueifa marca o encerramento da iniciativa “Correr as Capelinhas – Caminhada pelo Património Religioso”, integrada no programa da Semana Santa de Santa Maria da Feira. Depois de cinco quilómetros a caminhar, os participantes da caminhada e os e visitantes do mercado municipal poderão recarregar baterias e preservar memórias num momento de degustação de Regueifa de Santa Maria da Feira, acompanhada por “vinho fino”.



Em alguns pontos do concelho de Santa Maria da Feira perdura a tradição de confecionar a Regueifa da Páscoa em família, cada uma com a sua receita exclusiva, mas mantendo uma curiosidade comum: a cozedura no forno sobre uma base (“cama”) de folhas de couve.



Até há bem pouco tempo, as freguesias de São João de Ver, Lobão e Guisande, entre outras, mantinham fortes tradições na confeção deste afamado pão doce, fosse para consumo próprio ou venda. Hoje são raras as pessoas do concelho que fabricam a regueifa de forma artesanal, usando as receitas, segredos e técnicas artesanais herdados dos antepassados.



A pensar na preservação deste produto gastronómico, foi lançado em alguns Fóruns Sociais de Freguesia (União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo, União de Freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande, União de Freguesias Caldas de São Jorge e Pigeiros, Lourosa, S. João de Ver) o desafio de identificar produtores locais que pudessem demonstrar a genuinidade da Regueifa de Santa Maria da Feira – Pão Doce da Páscoa, perspetivando-se a criação da Rota da Regueifa.



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)