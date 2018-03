Jovem que assaltou com moto serra condenado a pena suspensa tem ainda pendente acusação por violação 22 mar 2018, 22:59 O autor confesso de um roubo da caixa registadora da roulote de comidas e bebidas na rotunda das portagens, em Estarreja, foi condenado a quatro anos de cadeia, pena que ficou suspensa. Para não cumprir tempo de reclusão, terá de pagar, no prazo de um ano, 592 euros de indemnização à proprietária do estabelecimento, quantia que resultado do dinheiro roubado e outros prejuízos. Assim como cumprir um plano de reinserção social e fazer tratamento à toxicopendência.



Para consumar o assalto, o indivíduo de 24 anos muniu-se de uma moto serra ligada para intimidar os funcionários do estabelecimento de venda ambulante, que, assustados, colocaram-se em fuga. Um ato que a juiza presidente qualificou como de "extrema violência". O arguido, que reside em Pardilhó, Estarreja, alegou que, à data dos factos, em abril de 2017, estava sob forte dependência de drogas, motivo pelo qual necessitava de dinheiro.



A confissão e o arrependimento já tinham levado o Ministério Público a concordar com a suspensão da pena, ainda que sujeita a obrigações.



Além de cerca de 300 euros que terão sido roubados da caixa, a dona da roulote queria a reparação estragos causados pela perda do equipamento, cerca de 480 euros. O tribunal atendeu parcialmente o pedido. Quanto à moto serra apreendida à ordem do processo, será restituída a quem provar ser o dono, com exclusão do arguido.



O jovem tem antecedentes criminais, para além do roubo agora julgado, por posse de arma proibida e condução ilegal. No entanto, está a ser julgado em outro processo por violação e roubo de que foi vítima uma cidadã romena que se dedicava à prostituição em Estarreja e, entretanto, regressou ao seu país. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)