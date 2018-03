Cine-Clube de Avanca com filmes nomeados para os Prémios SOPHIA 2018 22 mar 2018, 13:23 Três filmes produzidos ou co-produzidos pelo Cine-Clube de Avanca, acabam de ser nomeados para os Prémios SOPHIA 2018, atribuídos pela Academia Portuguesa de Cinema.



“Antes que a noite venha – Falas de Antígona”, realizado por Joaquim Pavão foi nomeado para o Prémio SOPHIA 2018 de melhor curta-metragem de ficção.



“A língua” de Adriana Martins da Silva foi igualmente nomeado para o Prémio SOPHIA de melhor curta-metragem de ficção.



Por último, “Reis do Sertão” de Pablo António foi nomeado para o Prémio SOPHIA 2018 para a melhor curta-metragem documental do cinema português.



A cerimónia da entrega dos Prémios Sophia decorre na noite do próximo domingo 25 de março, no Casino Estoril, com transmissão em direto na RTP2.



Os prémios Sophia foram lançados em 2012, para distinguir os profissionais do cinema nacional pelos próprios pares. A Academia Portuguesa de Cinema foi fundada em 2011 e é a entidade que em Portugal nomeia, entre outros, o candidato português ao OSCAR do melhor filme estrangeiro.



Os filmes tiveram a sua estreia no último festival AVANCA 2017 e na sua totalidade têm participação da Filmógrafo e Cine-Clube de Avanca, e são produções independentes.

