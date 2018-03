Seis anos e meio de cadeia para mulher que traficava droga com ex-companheiros 22 mar 2018, 12:41 Três dos oito arguidos de um grupo julgado no Tribunal de Aveiro por tráfico de droga foram condenados a penas de cadeia efetivas. A principal arguida, que confessou o envolvimento em tráfico a consumidores nas zonas de Águeda e Anadia, com dois ex-companheiros, foi condenada a seis anos e meio de prisão (seis anos por trafico de droga e dois por recetação). "Fez da atividade o seu modo de vida, sem ser toxicodependente. Apesar do arrependimento e não ter antecedentes, só a reclusão a fará repensar", referiu a juiza presidente, que não levou em conta a alegação da mulher de traficar para pagar dívidas. "Comprou carros e pagou reparações", referiu a magistrada, censurando ainda "o aproveitamento da fragilidade de toxicodependentes" que pagavam droga com artigos, muitas vezes furtados. Quantos aos dois homens com quem a mulher manteve relacionamentos, um deles foi condenado por tráfico a seis anos e um ano e nove meses por receptação, resultando numa pena única de seis anos e quatro meses de cadeia . O segundo ex-namorado recebeu uma pena de cinco anos e três meses por tráfico, mas foi absolvido de posse de arma proibida (soqueira). O trio mais relevante do grupo vai continuar em prisão preventiva, a aguardar o trânsito em julgado. Outros cinco arguidos (duas mulheres e três homens) responderam por tráfico. Todos os arguidos, com exceção de uma arguida, assumiram em tribunal o tráfico. Foram condenados em penas entre os quatro anos e meio e um ano e nove meses, todos com penas suspensas e regime de prova. Segundo a acusação do Ministério Público, os arguidos dedicaram-se à venda de cocaína, heroína e haxixe, entre abril de 2014 e março de 2017. Os arguidos adquiriam cada dose por cinco euros que vendiam pelo dobro. Não se provou o rendimento mensal de 12 mil euros, mas cerca de metade. Em outubro de 2016, a arguida principal separou-se do companheiro e iniciou uma relação amorosa com outro homem, toxicodependente, continuando a dedicar-se ao tráfico. Em tribunal, confrontada com a colaboração e mesmo o dinheiro que distribuia pelos ex-companheiros, disse que tinha sido levada "por amor". O tribunal não deu como provado que existisse um plano entre os arguidos, mas apenas colaboração nas compras e vendas. Os arguidos foram detidos pela GNR em março de 2017, nos concelhos de Águeda e Anadia. Durante a operação, foram realizadas 16 buscas domiciliárias e não domiciliárias que permitiram apreender quase 700 doses de droga (haxixe, cocaína e heroína), além de 12.500 euros em dinheiro, uma arma de alarme, 18 telemóveis e uma viatura ligeira de mercadorias, entre outros artigos relacionados com o tráfico. (em atualização) Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

