A montagem de stands mobilizou para o recinto da Feira de Março dezenas de pessoas num autêntico corropio para cumprir prazos.



Do nada, foram, autenticamente, construídos expositores, alguns mais arrojados, quer em tamanho, quer na arquitetura, para surpreender e atrair o público visitante.



As empresas passam agora o final da semana colocar o recheio nas montras (produtos, equipamentos, etc.) e a fazer as limpezas, preparando a inauguração do certame, sábado.



A maioria contrata especialistas do ramo para instalar os espaços, com estruturas e pessoal já rotinado. Mas há quem opte pela “prata da casa”, como a Larinox, que vende equipamentos do sector das energias renováveis (continuar a ler no suplemento DestinoAveiro).