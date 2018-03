Acidente com trator agrícola causou um morto em Anadia 21 mar 2018, 19:24 Uma vítima mortal foi o resultado de um acidente com um trator agrícola, fora de estrada, em Paredes do Bairro, concelho de Anadia.



Os meios de socorro receberam o alerta pelas 17:56. 13 efetivos e cinco viaturas estiveram envolvidos na ocorrência.



O pessoal médico do INEM enviado para o local limitou-se a declarar o óbito do condutor, aparentando sexagenário, que foi desencarcerado já inanimado pelos soldados da paz.



O trator capotou em circunstâncias por apurar.



A GNR assumiu as investigações.

