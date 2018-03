Com o apoio do Portugal Inovação Social, vai ser possível replicar a iniciativa Há Festa na Aldeia (HFA) em novas aldeias da zona Norte do país.



Rio de Onor, em Bragança, Paradela, em Miranda do Douro, Talhas, em Macedo de Cavaleiros. Estas são as aldeias onde o HFA vai ser replicado.



Até ao momento, e desde 2013, o HFA já aconteceu em Areja (Gondomar), Burgo (Felgueiras), Castromil (Paredes), Couce (Valongo), Figueira (Penafiel), Porto Carvoeiro (Santa Maria da Feira), Ul (Oliveira de Azeméis) e Vilarinho de S. Roque (Albergaria a Velha).



Em 2018 o ciclo de execução da festa realiza-se em 9 Aldeias de Portugal. Este número poderá aumentar face ao interesse dos diferentes municípios e outros órgãos de governança local. Trata-se de uma acção de combate ao isolamento social destas regiões, assente no princípio de co-construção e organização em rede, para a animação de uma estratégia de desenvolvimento das aldeias, constituído com a comunidade.



Desenham-se, em conjunto, uma série de actividades anuais, que incluem formações e organização de eventos (entre os quais os eventos-âncora, que Há Festa na Aldeia, evento - âncora comemoram, durante um fim de semana em cada lugar, o trabalho realizado ao longo do ano).



A proposta é que a dinamização aconteça através dos seus habitantes, contrariando a tendência de promoção do território desincorporada da sua gente.



Com o apoio do Portugal Inovação Social – Parcerias para o Impacto, que selecciona projectos que dão respostas originais a problemas sociais, com impacto significativo no bem-estar e desenvolvimento desse grupo, este ano serão 12 aldeias.



ATA – Associação de Turismo de Aldeia assume a coordenação do HFA



Considerando a dimensão territorial resultante do crescimento do HFA, este passa a ser coordenado pela ATA – Associação de Turismo de Aldeia, que com as autarquias, associações de desenvolvimento local, comunidade e outros agentes, reúne esforços para a construção de uma nova vida em Aldeias de Portugal, valorizando os recursos endógenos e promovendo o empreendedorismo para a dinamização turística, social e económica destes lugares.

Associação de Turismo de Aldeia