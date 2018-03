Um Pianoscópio no Museu de Etnomúsica da Bairrada 21 mar 2018, 17:08 Localizado na vila do Troviscal, o Museu de Etnomúsica da Bairrada conta com um Pianoscópio, uma instalação/escultura sonora interativa, que transforma o piano num instrumento coletivo e que pode ser visitada e explorada por qualquer pessoa.



A nova atração, que já passou pelo Centro Cultural de Belém, entre outros espaços culturais de referência, é uma obra da Companhia de Música Teatral, pensada para escolas a partir do primeiro ciclo, famílias ou grupos mistos de pessoas, a partir dos seis anos. A instalação assume-se também como um “workshop com duração de 45 a 60 minutos, centrado não só na exploração dos recursos sonoros, mas, sobretudo, na construção de peças de música que, tendo uma base pré-definida, se desenvolvem através do improviso. O Pianoscópio é ainda um instrumento de formação para educadores, artistas, músicos ou professores de música. Abordam-se aspetos teóricos do processo criativo que deu origem ao projeto e propõe-se um conjunto de atividades pensadas para o estímulo da criatividade e desenvolvimento de ideias próprias”.



Inaugurado em 2005, o Museu de Etnomúsica da Bairrada é um projeto da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, que tem por objetivo preservar o património cultural produzido na área musical, construído e vivido ao longo de gerações por toda a comunidade bairradina.



Composto por dois espaços expositivos distintos, este equipamento museológico alberga importantes coleções divididas em Instrumentos Musicais, Documentos Manuscritos (partituras, diários, publicações periódicas e monografias, entre outros), Registos de Imagem, Depoimentos de História Oral, Têxteis (destacando-se o núcleo do traje regional), Equipamento de Gravação, Reprodução, Emissão e Tratamento de Som (gravadores de bobines, gira-discos, grafonolas, gramofones, vitrolas, recetores de rádio, entre outros) e Mobiliário de Armazenamento de Documentação Sonora, todas elas provenientes dos cinco concelhos bairradinos (Águeda, Anadia, Cantanhede, Mealhada e Oliveira do Bairro).



Para além do vasto espólio que possui, o Museu conta ainda com duas exposições abertas ao público. A exposição permanente “A Arte dos Sons”, um conjunto expositivo que descreve uma narrativa introdutória ao papel histórico que a música e o associativismo a ela ligado desempenham na cultura da região da Bairrada, numa viagem feita através de instrumentos musicais e trajes regionais, e a exposição temporária “Banda Filarmónica da Mamarrosa: 100 Anos ao Serviço da Cultura”, inaugurada em 2016, que assenta em documentos e objetos físicos do Museu, celebrando o percurso secular da instituição, desde os tempos do seu fundador, Jaime de Oliveira, até aos dias de hoje. Mais info aqui. Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)