Ex-chefe de estação dos correios que fez desfalque com pena suspensa se devolver cerca de 50 mil euros 21 mar 2018, 14:50 Uma antiga chefe de estação dos CTT que confessou o desvio de 104.600 mil euros de poupanças de clientes foi hoje condenada no Tribunal de Aveiro a quatro anos de prisão, em cúmulo jurídico, que ficou suspensa por cinco anos, muito por força do arrependimento. A arguida foi ainda condenada a devolver 76 mil euros aos Correios, assim como a indemnizar uma cliente em cerca de 12.200 euros (único caso que os CTT não assumiu), acrescentados de 500 euros por danos morais. Nas obrigações para suspender a pena, o acórdão teve em conta as dificuldades financeiras da ex-responsável para determinar que deve pagar à cliente lesada em dois anos e metade do valor dos CTT em três anos. "Estamos convencidos que vai ser muito difícil, mas terá de fazer esse grande esforço, não adiar o problema, para evitar que a pena suspensa seja revogada. A suspensão será suficiente para não cometer mais crimes destes, mas há a necessidade de ver os prejuízos reparados", avisou o juiz presidente. O coletivo aplicou as penas parcelares de três anos de prisão por abuso de confiança qualificado e um ano e meio pelo crime de falsificação de documentos. "Agrava a censuralibilidade os valores elevados, a conduta ilícita muito elevada, a persistência nos atos, repetidos", notou o juiz presidente. Já "a postura processual exemplar, com colaboração e confissão, restituíndo algumas verbas" foram levadas como atenuantes".Apesar de ser "um tipo de ilícito frequente e com forte impacto negativo nas pessoas e nas empresas". A ex-funcionária, de 46 anos, que foi responsável pelos postos de Oliveira do Bairro e Ílhavo (num período curto), chegou a restituir uma pequena parte da verba (cerca de 22.000 euros) a que deitou mão. Aquando das alegações finais, a Procuradora do Ministério Público (MP) sublinhou o período prolongado do desfalque (três anos), em crescendo e "à descarada", lesando os CTT e clientes, alguns dos quais idosos e até deficientes. Para a defesa, "o arrependimento" e a determinação da arguida em pretender reparar o mal que fez, "incluindo a possibilidade de emigrar para arranjar dinheiro", justificam "uma segunda oportunidade", suspendendo a pena "com o dever" de restituir os lesados. A ex-chefe dos correios disse que foi forçada pelo antigo companheiro, um cidadão brasileiro, "sob ameaças constantes e violência doméstica" a levar-lhe dinheiro para pagar dívidas. O homem, entretanto, ter-se-á ausentado do país e a arguida refez a vida, mas foi declarada insolvente. A arguida assumiu os factos da acusação por abuso de confiança e falsificação de documentos logo no início do julgamento. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)