A Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro, informa que deteve mais dois presumíveis autores de um crime de roubo perpetrado com recurso a arma de fogo nos arredores da cidade de Aveiro. Os factos sob investigação tiveram lugar na manhã do passado dia 27 de dezembro, numa moradia situada na freguesia de São Bernardo, tendo os suspeitos entrado pela habitação, onde se encontravam mãe e filho, empunhando uma arma de fogo e uma arma branca, ficando as vítimas impossibilitadas de resistir. Na altura, foram subtraídos diversos objetos, material eletrónico, informático e de telecomunicações. A PJ lembra que na passada semana tinham já sido detidos três suspeitos de tomarem parte no assalto. "Os agora detidos, com 23 e 26 anos de idade, o mais novo já com antecedentes pelo mesmo tipo de crime, foram presentes às Autoridades Judiciárias competentes na Comarca de Aveiro para interrogatório, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva, situação em que já se encontravam os seus três coautores anteriormente detidos", refere um comunicado.

