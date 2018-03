Airbnb: Castelo Branco e Aveiro com tendência de crescimento da procura maior (Turisver) 20 mar 2018, 20:35 Com base nas reservas da Airbnb, Castelo Branco e Aveiro são as cidades onde a tendência de crescimento da procura é maior, com +136%, e +61%, respectivamente, face ao período homólogo do ano passado.



A lista da Airbnb sobre os destinos mais procurados na Páscoa indica que Portugal é o 11º país com mais hóspedes previstos para este período: cerca de 92 mil, segundo a plataforma de alojamento local (ler artigo).

