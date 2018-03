Um antigo gestor de condomínio foi condenado a quatro anos de prisão, pena que ficou suspensa com a condição de pagar 10 mil euros.



O Tribunal de Aveiro deu como provada "a essencialidade" da acusação que era imputada ao arguido por crime de abuso de confiança.



O indivíduo desviou cerca de 93.100 euros da conta do condomínio que geria num complexo habitacional da praia do Furadouro, em Ovar.



Verbas entregues pelos condóminos acabaram depositadas pelo arguido em contas pessoais, deixando por pagar obrigações várias, incluindo à Segurança Social, assim como a prestadores de serviços, nomeadamente de manutenção do bloco de apartamentos.



O esquema durou entre 2008 e 2012. Quando foi descoberto, o antigo gestor do condomínio restituiu cerca de 39.300 euros.



O arguido, atualmente insolvente, vai ter de pagar 2500 euros anualmente até perfazer os 10 mil euros, caso contrário a suspensão da pena será regovada.



Para além do dinheiro devolvido, o tribunal levou em conta, como atenuante, o facto do homem não exercer funções no ramo e, até agora, não possuir antecedentes criminais.

O acórdão foi conhecido esta terça-feira após um julgamento demorado devido ao elevado número de testemunhas que passaram pelo Tribunal de Aveiro.