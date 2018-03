Semana Santa em Aveiro 20 mar 2018, 18:47 O Município de Aveiro promove entre 24 de março a 1 de abril, mais uma edição da Semana Santa em Aveiro com a realização de várias atividades organizadas, sendo que as religiosas são promovidas pela Diocese de Aveiro. Do programa destaque para o Grande Concerto de Páscoa, no dia 28 de março, quarta-feira santa, às 21.30 horas na Sé de Aveiro. Trata-se de um concerto com a Orquestra Filarmonia das Beiras e com a participação do Coro da Sé Catedral do Porto. Será possível assistir ainda a “Stabat Mater” de António Caldara e a “Missa em Mi bemol maior” de Franz Schubert, com direção de Tiago Ferreira.



Outros concertos e Artes no Canal



No dia 25 de março, às 17.00 horas, o Concerto na Igreja da Vera Cruz com a participação do Coral de São Pedro de Aradas. A 29, quinta-feira santa, terá lugar o Concerto de Páscoa pelo Ensemble de Música de Aveiro na Igreja de Jesus pelas 21h00.

Nos dias 24 e 25 de março terá lugar a edição especial de Páscoa do Artes no Canal das 9.00 às 19.00 horas com atividades na Rua Direita, Praça Joaquim Melo Freitas, Cais do Côjo, Rua Homem Christo, Largo do Mercado Manuel Firmino e outros espaços.



Dia aberto das Igrejas de Aveiro



A Câmara Municipal irá promover o Roteiro pelas Igrejas de Aveiro - Dia Aberto – com visitas guiadas ao Património Religioso nos dias 28 e 29 de março, quarta e quinta-feira santas, sendo que a primeira visita é às 14.00 horas e a segunda pelas 16.00 horas nos seguintes espaços: Sé, Convento de N.ª Sr.ª do Carmo de Aveiro, Igreja da Paróquia de Vera Cruz e Capela de São Gonçalinho, Carmelitas (São João Evangelista), Convento de Santo António e OTS e Igreja de Jesus.



Exposição no Museu de Aveiro/Santa Joana



"Crucifixos de Aveiro" é o nome da exposição que estará patente no Museu de Aveiro / Santa Joana de 24 de março a 1 de abril. Consiste numa mostra realizada a partir da coleção de crucifixos do Museu de Aveiro /Santa Joana assinalando o maior momento da Paixão em plena Semana Santa. Do programa constam ainda as Celebrações Religiosas: Igreja da Misericórdia de Aveiro Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa 11.30h – Eucaristia. Igreja do Carmo de Aveiro Semana Santa – todos os dias 8.00h / 18.30h – Eucaristia. Sexta-Feira Santa 9.00h – Via Sacra. Igreja da Vera Cruz Domingo de Ramos – 25 de março 10.00h – Domingo de Ramos, procissão que parte de S. Gonçalinho, (onde se fará a Bênção dos Ramos), e se dirige para a Vera Cruz. Quinta-feira Santa – 29 de março 21.30h – Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor. Sexta-feira Santa – 30 de março 16.00h – Celebração Litúrgica da Paixão. Sexta-feira Santa – 30 de março 21.30h – Procissão do Enterro do Senhor (inicia na Vera Cruz em direção à Sé). Sábado – 31 de março 21.30h – Vigília Pascal. Domingo de Páscoa – 1 de abril 10.00h – Procissão da Ressurreição pelas ruas da beira-mar; 14.30h – Visita Pascal (paróquia da Vera Cruz). SÉ Domingo de Ramos 25 de março – 11.00h - Domingo de Ramos c/ bênção dos Ramos na Igreja de Santo António, seguida de procissão e Eucaristia na Sé. Quinta-feira Santana 29 de março 10.00h – Eucaristia Crismal; 21.30h – Eucaristia Vespertina da Ceia do Senhor, com Adoração Noturna ao Santíssimo Sacramento (a Igreja estará aberta durante toda a noite). Sexta-Feira Santa – 30 de março 9.30h – Laudes; 17.30h – Celebração Litúrgica da Paixão; 21.15h - Procissão com a Imagem da Senhora da Soledade para a Igreja da Vera Cruz. Sábado - 31 de março 9.30h – Laudes; 21.30h – Vigília Pascal. Domingo de Páscoa – 1 de abril 14.30h – Visita Pascal em Vilar. IGREJA de SANTO ANTÓNIO e ORDEM TERCEIRA DE SÃO FRANCISCO Domingo de Ramos – 25 de março 11.00h – Bênção dos Ramos Semana Santa – todos os dias Abertura ao público – 09.30h – 12.30h / 14.30h – 17.30h IGREJA de SÃO GONÇALINHO Semana Santa – até 2 de abril Abertura ao público pela Mordomia: 10.00h – 18.00h IGREJA do SENHOR das BARROCAS Semana Santa – todos os dias Abertura ao público: 15.00h – 18.00h Domingo de Ramos e Domingo de Páscoa Eucaristia – 09.30h IGREJA DAS CARMELITAS Semana Santa – todos os dias Abertura ao público: 10.00h – 12.30h / 13.30h – 17.00h (encerra Terça-Feira Santa) O programa completo da Semana Santa pode ser consultado no site do Município – www.cm-aveiro.pt .

