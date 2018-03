A Segurança Social investiu 112 milhões em acordos no Distrito de Aveiro, dos quais 45 milhões para a ´terceira idade´ em 2017, mas avisa que "o futuro estará no apoio domiciliário com as famílias chamadas a desempenhar um papel mais relevante" nos cuidados para com os idosos.

São 289 as instituições com acordos no Distrito mas adivinham-se mudanças no futuro, admitindo-se até uma redução (ler artigo).