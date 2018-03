Sever: Por uma rápida reabertura do atendimento complementar do Centro de Saúde 20 mar 2018, 12:51 Os Cuidados de Saúde Primários são a “porta de entrada” para o Serviço Nacional de Saúde e entendemos que o Governo tem de continuar a política de reforço nestes cuidados.



Ricardo Silva *



Chegou ao conhecimento do CDS-PP que, por decisão do Agrupamento de Centros de Saúde do Baixo Vouga (ACeS BV), foi encerrado o Serviço de Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga (CSSV), de segunda a sexta-feira, das 20h00 às 23h00.



De acordo com a informação prestada aos utentes pelo coordenador daquela unidade de saúde, este encerramento será provisório e “baseia-se na indisponibilidade de profissionais médicos”, aguardando, aquele responsável, uma “nova solução para o atendimento complementar”.



O concelho de Sever do Vouga possui uma população residente de 12.356 habitantes (2011), sendo que a população da área abrangida pelo ACeS BV é maioritariamente uma população envelhecida, com várias patologias associadas. O encerramento do atendimento complementar, principalmente nesta altura do ano, quando há uma maior afluência às urgências na saúde devido à gripe, prejudica gravemente o seu acesso a cuidados de saúde primários.



O CDS-PP entende que os Cuidados de Saúde Primários são a “porta de entrada” para o Serviço Nacional de Saúde e entendemos que o Governo tem de continuar a política de reforço nestes cuidados de saúde. Os Cuidados de Saúde Primários deverão assegurar a necessária proximidade junto das populações e proporcionar os atos inerentes às suas características, com qualidade e em tempo clínica e socialmente adequado.



Acompanhando estas preocupações, o Grupo Parlamentar do CDS na Assembleia da República enviou ao Ministro da Saúde a pergunta nº 719/XIII/3ª, onde questionava quais as razões para o encerramento do atendimento complementar do Centro de Saúde e, tendo os utentes sido informados de que a situação era provisória, para quando estaria prevista a sua reabertura, bem como qual seria a alternativa colocada à disposição da população.



O Governo respondeu através de ofício do Gabinete do Senhor Ministro da Saúde, em que informa que: “ O motivo de encerramento do Atendimento Complementar de Sever do Vouga, em horário noturno de dias úteis (das 20h00 às 23h00 – 3 horas diárias), prende-se com a existência de mecanismo legal, relativo à idade de dispensa de trabalho noturno, que obsta à garantia do número de horas de trabalho extraordinário, por parte dos médicos da UCSP de Sever do Vouga do ACeS do Baixo Vouga da ARS Centro, suficientes para a prestação daquele serviço com as necessárias qualidade e segurança clínicas.”



Ou seja, dos 8 médicos colocados no Centro de Saúde, apenas metade poderiam realizar trabalho noturno suplementar, acrescentando ainda que “a UCSP de Sever do Vouga dispõe de um rácio de utentes por médico de família mais favorável do que o recomendado”. O que significa que o Ministério da Saúde não tenciona reforçar o número de médicos com idade inferior a 50 anos para que possa haver os meios humanos suficientes para que seja reaberto o Atendimento Complementar, não havendo nenhuma alternativa para a população.



Neste termos, a Câmara Municipal de Sever do Vouga delibera o seguinte:



1- Expressar ao Senhor Ministro da Saúde, à ARS Centro e ao Aces do Baixo Vouga a sua enorme preocupação com o encerramento do Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga, que prejudica muito seriamente a população que representa, e que considera que é dever daquelas entidades encontrar os meios humanos que permitam a sua reabertura, com a máxima urgência, para tanto enviando-lhes a presente moção;

2- Encetar diligências junto do Governo, da ARS Centro e do ACeS do Baixo Vouga no sentido de obter a disponibilidade de profissionais médicos para prestarem serviço no Atendimento Complementar do Centro de Saúde de Sever do Vouga, procedendo à sua reabertura com a máxima urgência.



* Vereador do CDS-PP na Câmara de Sever do Vouga



