Duas famílias de Sever do Vouga começaram a receber apoio municipal para arrendamento 20 mar 2018, 12:12 O município de Sever do Vouga atribuiu os primeiros apoios no âmbito do Regulamento de Apoio ao Arrendamento Urbano para Fins Habitacionais.



O Serviço de Ação Social validou os pedidos de dois requerentes, comprovando a situação de carência económica dos mesmos. De acordo com o regulamento, o apoio máximo permitido por agregado familiar é de 50% do valor total da renda, não ultrapassando o montante de 100 euros/mês. Nestes dois casos aprovados, a soma do apoio da Câmara Municipal de Sever do Vouga será de 175 euros mensais.



"Atenta à conjuntura social e económica nacional, a Câmara Municipal de Sever do Vouga criou o regulamento com vista a “apoiar os munícipes na melhoria da sua qualidade de vida, promover a igualdade de oportunidades e atenuar os fenómenos de maior vulnerabilidade social e/ou de exclusão social”, sendo esta uma medida de apoio complementar ao alojamento em habitação social do concelho", refere um comunicado. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

