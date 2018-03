Empresa desenvolve ´smart parking´ para as cidades 20 mar 2018, 11:45 A Ubiwhere tornou-se a primeira entidade nacional a ter uma proposta selecionada para financiamento no FET Innovation Launchpad, que faz parte do programa de financiamento europeu Horizon 2020.



A empresa de base tecnológica com sede em Aveiro informa que viu selecionada a proposta QPARK para realização de atividades de inovação.



De acordo com a Ubiwhere, o projeto em causa pretende "melhorar a atual solução de estacionamento inteligente, enriquecendo-a com uma nova funcionalidade que permitirá a criação de relatórios de ocupação".



A empresa, que está ligada ao desenvolvimento das chamadas smart cities, trabalha em tecnologias capazes de análise detalhada de áreas que são mais afetadas por certos eventos (rodoviários, turísticos) ou as implicações das condições externas (meteorologia).



Uma solução de ´smart parking´ capaz de sSaber, por exemplo, como o aumento súbito das pessoas pode afetar a cidade em termos de tráfego e de ocupação do estacionamento.



O FET Innovation Launchpad tem por objetivo potenciar processos de inovação identificados no decurso de projetos FET, e disponibiliza as condições necessárias para os primeiros passos na transformação da investigação em inovação social ou económica, especialmente com vista a possíveis aplicações no mercado.



Fundada em 2007, a Ubiwhere é focada na Investigação e Inovação em soluções baseadas em software nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet do Futuro. Tem quatro escritórios a nível nacional e cerca de 50 colaboradores. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)