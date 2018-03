Até 25 de março, o Museu do Papel Terras de Santa Maria, em Paços de Brandão, tem patente ao público uma exposição de cartazes camaleónicos de Francisco Mesquita, intitulada “Sem Título”.

As obras partem de poemas de grandes poetas da língua oficial portuguesa, como Fernando Pessoa, Carlos Drummond de Andrade e Corsino Fortes. Com um percurso académico nas áreas da publicidade, design e tecnologia, o autor tem vindo a cruzá-las com outros campos artísticos, como as artes plásticas e a literatura.

Como fontes para sensibilizar as obras apresentadas, são disponibilizadas fontes artificiais para alterar as cores das obras que se apresentam, pretendendo-se realçar as possibilidades mutantes da obra, através dos elementos gráficos que a materializam.



Sobre o autor

Francisco Mesquita é natural de São João da Pesqueira, mas reside Ílhavo, Aveiro.

Tem um percurso académico nas áreas da publicidade, do design e da tecnologia. Tem-se interessado particularmente pela intersecção de diferentes campos do saber, envolvendo as áreas referidas. Alguns desses projetos são de âmbito académico, tal como aconteceu, em 2015, com o trabalho de conclusão do pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, Brasil. Outros são desenvolvidos fora do universo académico.



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time

Subscrever a mailing list aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1