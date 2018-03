Águeda: Miranda&Irmão é uma das melhores da Europa na lista European Business Awards “Ones to Watch” 19 mar 2018, 21:19 A Miranda&Irmão foi nomeada como uma das melhores empresas da Europa, na primeira lista do European Business Awards (EBA) 2017/18, que se intitula "Ones to Watch", e vem enaltecer a excelência empresarial de 34 países europeus.



No grupo das 112 empresas portuguesas distinguidas na lista "Ones to Watch" está a Miranda&Irmão, selecionada por demonstrar ser uma das mais dinâmicas, inovadoras e bem-sucedidas numa das 12 categorias dos EBA, e também por refletir os valores fundamentais do programa de inovação, sucesso e ética defendidos pela organização (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

