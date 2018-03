Está agendado para dia 22, quinta-feira, pelas 14:30, em Vagos, a apresentação pública do projeto "GANHA – Gestão sustentável de Acacia spp: controlo natural e outras metodologias para recuperação de habitats em Áreas Classificadas."



Segundo informa a edilidade, a iniciativa, que arrancou no ano passado, propõe-se efetuar até 2020 ações de gestão de plantas invasoras em 18 áreas classificadas cuja conservação está ameaçada, entre outros factores, pela invasão por acácia-de-espigas (Acacia longifolia), mimosa (Acacia dealbata) e/ou austrália (Acacia melanoxylon).



O programa a apresentar numa sessão a realizar no edifício da Junta de Freguesia da Gafanha da Boa-Hora é financiado pelo rograma Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO SEUR) e tem como beneficiários a Universidade de Coimbra, a Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, a Câmara Municipal de Vagos e o RAIZ – Instituto de Investigação da Floresta e Papel, contando ainda com a participação da Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra.



Está prevista uma visita a uma das parcelas de campo do beneficiário criado pela autarquia de Vagos.