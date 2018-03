Um homem de 41 anos, presumível autor de assalto a um estabelecimento comercial, em Aradas, Aveiro, ficou a aguardar julgamento sujeito a prisão preventiva.



Segundo a PSP, o homem foi detido ontem pelas 23:25, em flagrante delito.



"O suspeito, momentos antes da detenção, lançou uma pedra contra uma montra de um estabelecimento comercial, entrou, e, quando saía do estabelecimento, foi intercetado pelos elementos policiais", refere a nota de imprensa do balanço semanal.



O homem estava na posse de 117 euros, que lhe foram apreendidos.



O mesmo suspeito já tinha sido detido pela PSP, em Aveiro, a 27 de março, também em flagrante, por tentativa de furto no interior de estabelecimento.



Ainda em Aveiro, também ontem, pelas 14:20, a PSP deteve dois jovens, um de 16 anos e outro de 17 anos, por suspeita de furto no interior de um armazém.



A polícia adianta que foram recuperados vários utensílios de cozinha (pratos, alguidares, garfos, cafeteira) e apreendidas diversas ferramentas utilizadas na prática do crime (chave inglesa, alicate, serrote), bem como os velocípedes com motor com os quais os detidos se faziam transportar.