Beira-Mar cumpre jogos à porta fechada com Famalicão e Fiães 19 mar 2018, 14:14 O Sport Clube Beira-Mar confirmou hoje que o Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Aveiro (AFA) indeferiu o recurso da condenação imposta pelo Conselho de Disciplina com derrota por 0-3 no jogo disputado no Estádio Mário Duarte com o CF União de Lamas, multa de 200 euros e, ainda, aplicou a sanção acessória de realização de dois jogos à porta fechada.



"Pese embora a convicção de se estar ante uma decisão com a qual não concorda, o Sport Clube Beira-Mar conformar-se-á com a mesma decisão e dar-lhe-á cumprimento", refere a direção liderada por Hugo Coelho.



Assim, no que concerne aos jogos à porta fechada, os mesmos serão cumpridos nas partidas do campeonato a disputar com Famalicão (em atraso) e o Fiães.



A direção aproveita para reiterar "o apelo a todos os seus associados e simpatizantes para que continuem a apoiar, empenhada e entusiasticamente, todas as equipas de todas as modalidades do clube, mas sempre no mais rigoroso respeito por atletas, equipas adversárias, agentes desportivos e adeptos, de acordo com os mais elevados padrões do fair-play desportivo." Notícias Relaccionadas 16 mar 2018, 22:57 Recurso do Beira-Mar no caso da agressão a árbitro indeferido pelo Conselho de Justiça da AFA Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)