Homem com antecedentes de violência doméstica disparou arma na presença de familiares, incluindo crianças 19 mar 2018, 14:11 A Polícia Judiciária (PJ) deteve na cidade de Ovar um homem de 54 anos "fortemente indiciado pela prática dos crimes de homicídio na forma tentada, posse de armas proibidas e violência doméstica, de que foram vítimas a sua ex-mulher, filho, nora e netos."



O episódio remonta a sábado passado quando o suspeito, já com antecedentes, chegou a fazer um disparo, mas sem atingir os familiares que o travaram pela força.



A ação do Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Aveiro contou com a colaboração da GNR.



"A vítima, ao final da noite do passado sábado, após mais uma discussão com os seus familiares, começou por agredir alguns deles, indo de seguida armar-se com uma caçadeira com que efetuou um disparo na direção dos mesmos, sendo desarmado após intensa luta", refere um comunicado.



De acordo com a PJ, "os factos criminosos ocorreram num quadro de violência doméstica já recorrente e só não tiveram outro desfecho mais trágico graças à pronta resistência de uma das vítimas."



O detido será presente à competente autoridade judiciária na Comarca de Aveiro para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)