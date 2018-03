Ex-empresário confessa venda de automóvel de que não era proprietário 19 mar 2018, 11:05 Um professor de Santa Maria da Feira, que trabalhou como comerciante de automóveis, confessou hoje no Tribunal de Aveiro uma burla que o levou ao banco dos réus. O arguido, a cumprir pena de cadeia desde 2015 por crimes similares, vendeu um automóvel de que não era proprietário, falsificando o registo do mesmo. O dinheiro angariado, cerca de 10 mil euros, foi utilizado, segundo disse no início do julgamento, "para pagar dívidas". "Sabia que o veículo não era meu, o dinheiro foi depositado na conta da milhar mulher, mas ela não tem nada a ver com isto", disse o indivíduo que responde por burla e falsificação de documentos. O professor que lecionou no ensino superior chegou a ter um bem sucedidio negócio de venda de automóveis. Há cerca de dez anos, a situação inverteu-se, ao ponto da empresa falir. Na sequência de problemas financeiros graves, agravados por doença do foro nervosa, o arguido cometeu sucessivos crimes de burlas e outros do mesmo género que o levaram à cadeia. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

