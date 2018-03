O Secretariado da Federação Distrital de Aveiro da Juventude Socialista e as concelhias da JS de Águeda, São João da Madeira, Santa Maria da Feira e Oliveira de Azeméis, reuniram no passado dia 18 de março, na estação de Sernada do Vouga, em Águeda, onde debateram o estado atual do Vouginha, um ponto negativo apontado pelo relatório da Infraestruturas de Portugal conhecido recentemente, que traçou o diagnóstico da Ferrovia no nosso país.

A Federação de Aveiro e as quatro concelhias da JS deram, em Sernada do Vouga, o pontapé de saída para o caderno reivindicativo “Um Compromisso com a Linha do Vouga”, um projeto de reflexão sobre este histórico troço ferroviário, que pretendem que constitua uma prioridade cimeira no plano da ferrovia portuguesa, que, além de potenciar o desenvolvimento da região, fomenta inequivocamente a coesão territorial.

“Os Governos do PSD/CDS foram os maiores responsáveis pelo desmantelamento da Ferrovia em Portugal. No distrito de Aveiro, recordamos a decisão do Prof. Cavaco Silva de encerrar em 1988 a Linha do Dão, que ligava Sernada do Vouga a Viseu, e a intenção do Dr. Passos Coelho em 2011 de desativação total desta linha, apenas travada pela resistência das populações e dos autarcas. Por isso, não deixa de ser irónico que os Deputados do PSD eleitos pelo círculo de Aveiro tenham vindo esta semana lavar as suas mãos da responsabilidade do passado e procurem fazer um número político numa área onde foram os maiores coveiros.”, destaca Joana Sá Pereira, Presidente da Federação Distrital de Aveiro da JS.

A Juventude Socialista de Aveiro e as concelhias abrangidas pela Linha do Vouga demonstraram a sua preocupação relativamente ao mau serviço prestado pela CP, que além de não respeitar os já parcos horários desta linha, suprime sem aviso prévio, não raras vezes, algumas das já insuficientes ligações diárias.

A Juventude Socialista entende como absolutamente prioritária e urgente a reativação da ligação Sernada do Vouga-Oliveira de Azeméis, que neste momento apenas é servida alternativamente por táxi, deixando o concelho de Albergaria-a-Velha sem ligação ferroviária, repondo, desta forma, a totalidade da Linha do Vouga em toda a sua extensão.

O Governo do Partido Socialista tem executado um plano de modernização da ferrovia portuguesa, através do Programa Ferrovia 2020, com um investimento essencial que faz a diferença às populações de todo o país. A JS entende que a modernização e requalificação da Linha do Vouga deverá constituir uma prioridade cimeira no pós-Ferrovia 2020, pela importância que assume para a região e para a população e só poderá servir efetivamente as pessoas se for intervencionada e melhorada.

A JS assume como prioritária a defesa integral da circulação em toda a linha (entre Espinho e Aveiro), a sua ligação à linha do Norte, a mudança para via larga, a sua eletrificação, a retificação do seu traçado onde ele é mais sinuoso, a renovação das composições que circulam, o aumento da oferta horária e a intervenção e requalificação das passagens de nível, estações e apeadeiros ao longo da linha.

Henrique Tavares, Presidente da JS/Águeda, e João Costa, Presidente JS/Oliveira de Azeméis, acrescentaram como fundamental um maior reforço da Linha e a sua modernização, que possibilita aos estudantes dos Polos da Universidade de Aveiro sediados naqueles concelhos, que vêm de todo o país, uma fácil deslocação em rede, tal como para as pessoas que diariamente utilizam o comboio para se deslocarem aos concelhos vizinhos.

Leonardo Martins, Presidente da JS/São João da Madeira e Job Silva, membro do Secretariado da JS/Santa Maria da Feira, destacaram a importância deste corredor ferroviário para os jovens dos seus concelhos que estudam no Porto ou em Aveiro e para as pessoas que trabalham no Porto ou na indústria de Santa Maria da Feira e São João da Madeira, que diariamente se deslocam para estes territórios.

À semelhança do que aconteceu com o projeto de desenvolvimento na Linha de Guimarães em 2002, que foi requalificada e modernizada nos mesmo parâmetros que defendemos para o Vouginha, entende a Juventude Socialista que se deve olhar para a Linha do Vouga com o mesmo potencial de desenvolvimento que então a Linha de Guimarães apresentava.

Neste momento, a Linha do Vouga atravessa sete concelhos do distrito de Aveiro, abrangendo quase meio milhão de pessoas, pelo que este projeto se torna absolutamente essencial para dar resposta às necessidades atuais destas populações que hoje não têm um meio de transporte alternativo, sendo forçadas a utilizar viatura própria para as suas deslocações quotidianas.

A Juventude Socialista promoveu, assim, o arranque do seu programa “Um Compromisso com a Linha do Vouga”, dando voz aos anseios da população da região, agindo em proximidade, e sobretudo lutando por uma maior coesão territorial no distrito de Aveiro.

JS/ Distrital