A segunda edição do Orçamento Participativo da Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) arranca esta segunda-feira.



A fase de divulgação, segundo adianta um comunicado, irá prolongar-se até dia 6 de abril.



O Orçamento Participativo da AAUAv é assumido como "um instrumento democrático" que permite a qualquer estudante local intervir "responsavelmente no plano de atividades" até ao limite orçamental de 2000 euros.



A direção espera que este "mecanismo de participação" seja utilizado para "melhorar algo" na comunidade universitária, apelando aos alunos para deixarem "a sua marca", apresentando propostas.



"Acreditamos que os 2000 euros poderão apoiar projetos interessantíssimos que os estudantes queiram desenvolver para estimular a mudança no seu quotidiano", refere o presidente da AAUAv, Xavier Vieira.



O Orçamento Participativo AAUAv 2018 deseja "uma participação mais ativa do estudante, quer através da promoção de

projetos sob uma perspetiva de inovação e empreendedorismo, quer através da votação nos projetos sujeitos a sufrágio."

E, dessa forma, contribuir para "uma correspondência entre suas prioridades e o trabalho" da associação.



Na primeira edição do Orçamento Participativo AAUAv, em 2017, o projeto vencedor foi uma “sala académica 24/7” para estudo a qualquer hora, encontrando-se neste momento em fase de implementação.



O projeto vencedor do Orçamento Participativo será divulgado na Gala dos 40 anos da AAUAv.