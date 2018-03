Os vereadores do PS na Câmara de Ílhavo estão preocupados com o desenrolar dos trabalhos de arranjo da entrada e saída na praia da Barra, depois da análise documental do processo de empreitada de alteração viária da rotunda.



"Face ao andamento dos trabalhos visíveis no terreno bem como do faseamento dos pagamentos executados, tudo indicia um atraso substancial na execução" da empreitada com final previsto para o mês de Junho.



Em comunicado, alertam que "a derrapagem temporal que está a verificar-se deve ser rapidamente invertida, de modo a evitar prejuízos para o normal decurso da época balnear nas praias da Barra e Costa Nova."



A propósito do auto de vistoria e medição de trabalhos datado de 28 de fevereiro, foi incluído no documento uma peça que indica o planeamento financeiro da obra que permite saber que no mês de fevereiro deveriam estar executados trabalhos correspondentes a 973 mil euros de um total de 1 milhão e 730 mil euros. Sucede que o documento contabiliza trabalhos correspondentes a 300 mil euros, menos 630 mil euros que a previsão.



"Os vereadores do PS concluem, como será óbvio para todos, que a empreitada não está a decorrer ao ritmo previsto, numa fase em que, a 4 meses do final do prazo previsto, decorrido mais de metade do tempo previsto de execução, o controlo financeiro permite perceber que foi executada uma residual parte dos trabalhos, correspondente a menos de 20% do custo financeiro, numa altura em que já deviam estar realizados 56%."