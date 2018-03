Futebol / Segunda Liga: Arouca e Oliveirense com jornada vitoriosa 18 mar 2018, 19:02 O Arouca venceu este domingo a Académica por 1-0, na 29ª jornada da 2ª Liga, graças a uma grande penalidade convertida por Palocevic nos últimos minutos, vitória que mantém os arouquenses na luta pela subida. O Arouca é quarto classificado, com 50 pontos, e menos um jogo disputado, enquanto a Académica segue na linha de subida, no segundo lugar, com 51 pontos. A Oliveirense venceu em Aveiro o União da Madeira por 2-1. Luan Santos, aos 3m, colocou os visitantes em vantagem. Serginho (57m) e Oliveira (69m) deram a volta ao marcador. A Oliveirense sobe ao 12º lugar com 36 pontos a par do Varzim e Covilhã (mais informação). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

