Futebol distrital: Lourosa empata em casa com o Alba, Lamas derrotado em Alvarenga 18 mar 2018, 17:26 O líder Lourosa empatou perante os seus adeptos 1-1 com o Alba na ronda 24 do principal escalão de futebol distrital de Aveiro. Os visitantes marcaram primeiro, por Tiago Gomes, aos 24m. Koneh, pouco antes do intervalo, fez o golo do empate. O São João de Ver, segundo classificado, goleou em casa o Fiães (4 -1). Já o Lamas marcou passo no ataque ao terceiro lugar ocupado pelo Beira-Mar ao perder 1-0 em Alvarenga. A formação aveirense adiou o jogo deste domingo com o Familicão (ler artigo). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)