No Bairro do Lamarão os moradores pagam novamente pela inoperância da Câmara 17 mar 2018, 23:13 Há anos que o PCP tem acompanhado de perto a situação vergonhosa a que são votados os moradores do Bairro do Lamarão, um bairro apenas lembrado pela maior parte dos partidos em época de eleições para promessas vãs que nunca chegam a ver a luz do dia. De facto, ainda em Setembro passado, o presidente e recandidato à Câmara, Salvador Malheiro, se apresentou no bairro prometendo soluções "tão rápido quanto possível" e "no imediato". No imediato foram esquecidas as promessas, num bairro que 5 meses após eleições continua com os mesmos problemas.



Em visita ao local e contactando os moradores, constata-se que tudo está na mesma: uma rede de águas pluviais obsoleta, degradada e atulhada de lixo, onde não raras vezes são vistas ratazanas, sendo que muitas vezes são os próprios moradores a proceder à sua limpeza; a falta de passeios na parte mais a Norte da Rua Dr. Cunha, criando uma indefinição entre a circulação automóvel e pedonal; a falta de saneamento em algumas casas na Rua do Poço; a falta de cuidado da Câmara na limpeza dos espaços comuns.



Já em Dezembro 2015 o PCP fez um levantamento sistemático destas e outras situações a reclamar resolução urgente, tendo o seu eleito na Assembleia Municipal, Miguel Jeri, enviado um requerimento à Câmara elencando as carências e exigindo soluções.



Chuvas voltam inundar Lamarão



Na última semana, e após um dia de chuva mais intensa que pôs a nu a degradação do sistema de águas pluviais, o eleito do PCP voltou a questionar a Câmara, na reunião da Assembleia Municipal de 7 de Março, sobre a falta de limpeza e de obras na rede.



Acresce o facto de a Câmara ter anunciado, no dia 13 de Janeiro (há 2 meses!), o início das obras de requalificação da rede de abastecimento de água, da responsabilidade da AdRA, que nunca chegaram a acontecer, sem se tenha prestado qualquer explicação à população. É de lembrar que o abastecimento de águas continua a ser uma competência das Câmaras Municipais (mesmo quando este serviço está concessionado), devendo estas agir junto das entidades concessionárias de forma a garantir os direitos das populações.



Câmara escuda-se no incumprimento da AdRA



A Câmara escuda-se no incumprimento da AdRA para justificar a sua falta de intervenção, mas a verdade é que nada justifica a sua inoperância na limpeza da rede de águas pluviais (RAP). Quanto à requalificação da RAP e da pavimentação, o PCP considera uma afronta que, nas palavras do Vereador Pedro Coelho, o projecto ainda se encontre a ser elaborado, num momento em que as obras da AdRA já deveriam ter iniciado há 2 meses! Estas obras de requalificação devem evidentemente aproveitar as obras da AdRA, mas deve a Câmara concluir quanto antes o seu projecto de requalificação.da RAP e pavimentação, para além de apresentar rapidamente prazos para o seu início e concretização e de pressionar a AdRA para o arranque daquelas que são da sua responsabilidade.



O PCP continuará a exigir uma solução para este e outros problemas de um concelho que se tem revelado um "Território de Lentidões e Desilusões” dada a forma leviana com que se gerem as promessas, muitas das quais jogando com a conflituosa ligação entre a memória e a consciência, e as população dos bairros mais desfavorecidos tem sido algumas das principais vítimas desta estratégia de comunicação que aposta na massificação de promessas para que a médio e longo prazo caiam no esquecimento.



A reivindicação activa dos seus moradores é chave para a resolução dos seus problemas, e para tal efeito, como sempre podem contar o apoio e a solidariedade do PCP.



