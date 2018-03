Semana PEDUCA: Modelo de conferência foi "negativíssimo" - Manuel Oliveira de Sousa (PS) 17 mar 2018, 19:57 "Há qualquer coisa que não bate certo, estamos numa fase conceptual, ainda a recolher muitas informações, depois há detalhes, como os monumentos [a retirar com o previsível encurtamento do separador central da avenida] que já se sabe para onde vão". Manuel Oliveira de Sousa, líder concelhio do PS, saiu "desagradado" da conferência de abertura da ´Semana PEDUCA´, "porque andam a enganar-nos com este marketing a roçar a propaganda."



"Defendemos outro patamar, com momentos para contributos sérios para os projetos imaturos, a expressão não é minha, para o município no seu conjunto e para esta área em particular. Para sabermos para onde vamos todos, ou então andamos sempre com estes detalhes, da avenida, do Rossio. Não se sabe se é recolha de ideias ou debate. E afinal há algo que já está decidido na cabeça de um", lamentou o vereador.



O líder da concelhia assume que não havendo dinheiro para fazer uma requalificação da avenida em profundidade, é necessário aproveitar as verbas do PEDUCA, mas com outra mobilização e abrangência. "A avenida continuará a ser um elefante branco se não tiver pessoas, serviços. E não se viu nada aqui. Onde estão os privados que vão rentabilizar a avenida ? Podemos ir pela rua Direita e outras áreas abrangidas que é a mesma coisa", lamentou.



"Não vemos a reorganização que pretendíamos nas paralelas à avenida, era preciso ter ideias. São-nos dadas pequenas peças de um puzzle que nunca vemos completo, que está apenas na cabeça do presidente da Câmara", acrescentou.



Manuel Oliveira de Sousa disse mesmo que o modelo de conferência foi "negativíssimo" porque "não houve tempo para as perguntas todas e as matérias são de tal ordem que não se resolvem num Aveiro de Honra, num café a seguir, como foi sugerido."



O PS irá, por isso, no âmbito do trabalho de "pensamento estratégico para Aveiro 2030" lançar um grupo de trabalho aberto aos cidadãos com um conjunto de iniciativas sobre reabilitação urbana, incluindo as freguesias, mas também em outros temas, como o turismo, ambiente e a cultura. "Queremos ouvir as pessoas, replicar o sentido dos Diálogos Colaborativos, com uma síntese final e propor para agir, se caso necessário, de outra forma". explicou o vereador.



Discurso direto



"O que nos preocupa verdadeiramente é o que vai ser futuro de Aveiro. Quando falamos da avenida, esquecemos o Glicínias. Quando vamos para o Glicínias e para o PEDUCA esquecemos o que vai ser a nova avenida da antiga 109, quando falamos destes projetos todos esquecemos as zonas industriais, quando falamos das zonas industriais não sabemos o que vamos fazer com a agricultura. Queremos estruturar um projeto, participado, em ordem à qualidade de vida das pessoas, que é a mobilidade, são os transportes, os centros de saúde, a coesão social e o desenvolvimento industrial."

