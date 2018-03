O presidente da Câmara de Aveiro mostrou abertura para amadurecer as ideias existentes, bem como acolher outras propostas, para a revitalização da Avenida Lourenço Peixinho, obra que está em fase de elaboração de projeto.



Ribau Esteves falava, esta tarde, durante a conferência de abertura da ´Semana PEDUCA´, que encheu o pequeno auditório do Centro Cultural e de Congressos.



O momento serviu para fazer um ponto de situação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA), a principal intervenção pública de regeneração urbana.



"Temos a tendência de transformar estas sessões em longos debates, mas não é possível. Achamos que ouvir é importante, principalmente nos projetos imaturos, ainda em fase mais inicial. Queremos ouvir ideias e propostas. O momento não é só hoje, é todos os dias", referiu o edil.



Ribau Esteves concordou também no envolvimento da Assembleia Municipal. "Temos a disponibilidade absoluta, além de obrigação, para reunirmos com calma e tempo para discutir os projetos", disse.



Alertou, contudo, para o condicionalismo financeiro dos projetos em estudo, nomeadamente no caso da Avenida. "São projetistas disciplinados, não há loucuras financeiras. A Avenida não vai custar oito milhões de euros que era o preço do último projeto, as loucuras financeiras que levaram a Câmara à falência acabaram. Estamos com um orçamento entre os dois e os três milhões, há mil decisões a condicionar isto", avisou.



[Linhas de força para a avenida já assumidas pela Câmara: redução do separador central "ao mínimo possível", para aumentar a largura dos passeios; manutenção da linha longitudinal de estacionamento nos dois lados; manutenção das quatro faixas de rodagem, sendo que a direita, de cada um, é para uso preferencial de transportes públicos e bicicletas; duas linhas de árvores laterais aos passeios; fim das estruturas semafóricas em cruzamento, um deles apenas com entrada de mão, sendo os restantes a dotar com "pequenas rotundas que permitem também no eixo central a mudança de sentido].

Além de expor o conceito subjacente à nova avenida, a primeira parte da conferência abordou ainda as intervenções previstas para a rua da Pêga, criando uma "varanda" para fruição da paisagem do lago do Paraíso, e o estacionamento a criar a nascente da estação da CP, esta última já adiantada enquanto a primeira igualmente numa fase "conceptual".



A organização destinou, neste painél, um período para cerca de uma dezena de intervenções do público, onde sobressaiu preocupação com algumas das ideias traçadas em aspetos como a reorganização da circulação viária na avenida, bem como a opção de não incluir ciclovias dedicadas e ausência de outras medidas complementares à requalificação do eixo viário mais emblemático da cidade.

Sugestões e reparos críticos

Um cidadão defendeu a avenida sem estacionamento e gostaria de ver criada uma variante para retirar o trânsito do hospital e universidade.



Pompílio Souto, arquiteto, alertou para a ausência de "outras dimensões" logo de início nos projetos que vê "muito centrados nos planos de chão" quando deveriam ser incluidos desde já "outros modelos e contextos."



Fernando Nogueira, vogal do PS na Assembleia Municipal, professor universitário da área, não vê que seja possível aliviar a carga viária, como é assumido, com a pretensão de incluir duas rotundas em zonas semaforizadas. "Será uma via verde para travessias", ironizou.



Ouviram-se queixas de uma utilizadora de bicicleta pelo "pouco ênfase" nas vias cicláveis dedicadas, especialmente na avenida.



"Esta é uma sessão informativa, ficaram muitas dúvidas", resumiu um dos cidadãos que tomou a palavra.