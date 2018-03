Réplicas de barcos moliceiros com "muito pormenor" 17 mar 2018, 00:24 António Simões embarcou tardiamente na vida de artesão, quando deixou a vida de trabalho ligada à construção civil, incluindo como emigrante.



Saudade, Aveiro !*



É nessa altura que junta o útil (saber de carpintaria) ao agradável (paixão pelos barcos).



"Comecei a fazer artesanato depois de entrar na reforma, há sete anos. Era mais para passar o tempo", conta aquele que é considerado um dos mais virtuosos construtores de réplicas de barcos típicos da região de Aveiro.



António Simões, residente no concelho aveirense, tinha já construído o seu próprio veleiro, em tamanho real.



Ao passar às réplicas, o antigo emigrante não só apurou o talento como afastou uma arreliadora depressão.



Além de barcos moliceiros com "muito pormenor", faz adaptações decorativas (moliceiros de parede, incluindo com caixilho) e utilitárias (chaveiro, porta canetas, etc.) do ex-libris da Ria de Aveiro.

