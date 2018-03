Recurso do Beira-Mar no caso da agressão a árbitro indeferido pelo Conselho de Justiça da AFA

O recurso do Beira-Mar do castigo aplicado pelo caso da agressão ao árbitro por um adepto, depois do apito para intervalo no jogo em casa com o Lamas (12ª jornada), não foi atendido pelo Conselho de Justiça da Associação de Futebol de Aveiro (AFA).



O Conselho de Disciplina puniu o clube aveirense com derrota por 0-3, dois jogos à porta fechada e 200 euros de multa. Os restantes recursos, nomeadamente o castigo de uma derrota aplicada ao Lourosa, devido a incidentes envolvendo também adeptos, igualmente com o Lamas (agressão a jogador), ficou para a próxima reunião do orgão. (em atualização)