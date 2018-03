‘Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas’ 16 mar 2018, 17:47 O Arouca Geopark associa-se às comemorações da ‘Semana dos Parceiros do Roteiro de Minas’, que decorre de 19 a 25 de março, promovida pelo Roteiro de Minas e Pontos de Interesse Geológico de Portugal. Para assinalar este evento, a AGA – Associação Geoparque Arouca promove a vista a dois dos seus mais icónicos geossítios – Trilobites Gigantes de Canelas e Pedras Parideiras da Castanheira.



24 de março | Visita à coleção de fósseis do Centro de Interpretação Geológica de Canelas

Horário: 10:00 e 15:00

Custo de 4€/pessoa.

Contactos para inscrição: 917 766 141 (Manuel Valério), trilobitegigante@gmail.com

Atividade sujeita a inscrição prévia e limitada a 20 participantes.



25 de março | Visita à Casa das Pedras Parideiras e visita audioguiada à aldeia da Castanheira

Horário: 10:00 e 15:00

Custo de 4€/pessoa.

Contactos para inscrição: 256 484 093 (Casa das Pedras Parideiras), pedrasparideiras@aroucageopark.pt

Atividade sujeita a inscrição prévia e limitada a 20 participantes

Nota: Degustação de produtos loca no final da atividade.



