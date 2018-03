Ovar: Tradições e devoções associadas à Quaresma 16 mar 2018, 17:44 O concelho de Ovar, marcado por um património religioso de grande qualidade artística, vive há vários séculos com fervor e intensidade a época quaresmal. No Centro Histórico da Cidade de Ovar, as tradições e devoções associadas à Quaresma têm propiciado a construção de um legado de incomparável valor cultural, especialmente percetível nas procissões quaresmais.



Procissão do Terro-Terro / Ecce Homo

29 de março | 21h30

A procissão dos Farricocos ou dos Fogaréus, também designada do Ecce-Homo ou do Terro-Terro, acontece, no silêncio da noite, interrompido pontualmente pelo som das matracas, três imagens do século XVIII – crucifixão, Senhor da cana verde e Cristo atado à coluna – percorrem a cidade parando nas esplendorosas Capelas dos Passos até chegarem ao Calvário e retomarem à Igreja Matriz de onde partiram.



Procissão da Via Sacra

30 de março | 07h30

Esta procissão é organizada pela Ordem Franciscana Secular e percorre as 14 cruzes presentes nas principais ruas do centro da cidade.



Procissão do Enterro do Senhor

30 de março | 20h30



Organizada pela Irmandade dos Passos de Nosso Senhor Jesus Cristo, é composta de dois andores, esquife com Cristo Morto e Nossa Senhora da Soledade que partem do Calvário fazendo o doloroso percurso da Paixão de Cristo e regressando ao mesmo local para o sermão final.

Mais info https://www.cm-ovar.pt/pt/destaques/3/procissoes-quaresmais-2018.aspx



