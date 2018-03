Oliveira do Bairro com cobertura total de saneamento 16 mar 2018, 12:39 A Câmara de Oliveira do Bairro inaugurou ontem a empreitada de conclusão do sistema de drenagem de águas residuais da Silveira, freguesia de Oiã, um dos últimos locais que faltavam para a cobertura total do concelho de saneamento.



Um investimento da Águas da Região de Aveiro (AdRA) de cerca de 350 mil euros, que vai beneficiar mais de 400 pessoas e empresas da localidade da Silveira.



Para concretizar a obra, foram construídos quase 5 Km de redes de águas residuais e condutas elevatórias, três estações elevatórias e 210 ramais domiciliários.



Neste momento estão em fase de laboração vários projetos, como a Renovação das Redes AA e AR na cidade de Oliveira do Bairro (Projetos P02, P04 e P05 PARU), a Execução do Sistema Elevatório em Malhapãozinho, Mamarrosa (Projeto), as Águas Residuais em Agras de Baixo – PAR 003 e as Águas Residuais da zona industrial do Silveiro (PAR 005).



Com a empreitada agora inaugurada, os esgotos domésticos da Rua do Barroco, Rua das Azenhas, Rua da Vasca, Rua da Pinheira, Rua do Cabeço, Travessa do Cabeço, Rua dos Loureiros e Rua Vale da Fontinha, no lugar da Silveira, passarão a ser tratados, diminuindo assim a poluição ambiental e contribuindo para uma melhoria da saúde pública e da qualidade de vida da população abrangida.

