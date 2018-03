PS/Ílhavo garante ainda mais intensidade na frente autárquica 16 mar 2018, 12:09 O Partido Socialista de Ílhavo reuniu os seus autarcas eleitos, pela primeira vez após a tomada de posse dos novos órgãos concelhios do PS, na passada quarta-feira, dia 14 de Março na Sede do PS/Ílhavo. Na agenda do Encontro de Autarcas promovido pelo Secretariado do PS esteve o debate em torno do Plano de Acão do PS/Ílhavo para o próximo biénio. Tendo em conta que a Comissão Política Concelhia reunirá a breve trecho para aprovar as linhas orientadoras da acão da estrutura local do PS, a equipa liderada por Sérgio Lopes entende como fundamental que aquele plano recolha contributos dos autarcas, peça considerada central na atuação do PS. Naquele encontro, que resultou num momento de reflexão interna bastante profícuo, Sérgio Lopes garantiu que o Partido Socialista, de acordo com o modelo de atuação seguido nos últimos quatro anos, com o seu compromisso eleitoral e os novos problemas e desafios que a realidade impuser, intensificará ainda mais a sua atuação autárquica junto das populações de molde a garantir uma cada vez melhor oposição de fiscalização assertiva e proponente de novas soluções para a governação local. O Secretariado do PS tem a convicção de que os autarcas do PS que os eleitores escolheram são, todos eles sem exceção, cidadãos bastante capazes na materialização dessa postura, que se considera essencial para o cumprimento dos desígnios do Partido em Ílhavo. PS de Ílhavo Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

