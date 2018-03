Ílhavo: Novo concurso público para mais um percurso do corredor ciclável 16 mar 2018, 11:30 O executivo camarário de Ílhavo deliberou aprovar a abertura de concurso público para a empreitada de mais um percurso do corredor ciclável (secção entre a Bresfor/Rotunda da APA/Ponte da Barra), pelo valor de 337.320 euros e um prazo de execução de seis meses.



O anterior concurso público, com despacho de abertura a 16 de agosto de 2017, não obteve qualquer proposta. O preço base não foi aceite em termos de mercado pelo que não houve concorrentes.



Cofinanciado em 85% pelo CENTRO 2020, este projeto de execução corresponde essencialmente à construção de um corredor ciclável e à valorização ambiental da faixa de terreno existente entre a Via de Cintura Portuária e a malha urbana da zona poente da Gafanha da Nazaré, visando agregar o tráfego motorizado com o tráfego ciclável e pedonal ao longo dessa via, bem como a valorização ambiental desse espaço residual.



O corredor ciclável terá uma extensão de aproximadamente 4.150 metros.

