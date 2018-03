O projeto para a reabilitação da Avenida Lourenço Peixinho já tem "maturidade em algumas opções mas ainda está por fechar", disse o presidente da Câmara.



Ribau Esteves falava em jeito de antecipação da ´Semana Peduca´, que arranca este sábado, para fazer um ponto de situação do programa de regeneração urbana.



O arranjo da Avenida é uma das intervenções mais emblemáticas do chamado Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano da Cidade de Aveiro (PEDUCA).



O projetista a quem a autarquia encomendou a proposta de requalificação irá dar conta das linhas de força já assumidas durante uma sessão seguida de debate, este sábado.



"Já não estamos em orientações gerais, que foram apresentadas em junho, mas vamos na versão quatro, com maturidade de algumas opções, mas a fechar na sétima ou oitava versão, falta algum enriquecimento. Estamos a meio caminho", explicou o edil.



O aspeto financeiro, com uma Câmara com tesouraria ainda a recuperar do plano de saneamento, é uma condicionante da obra que teve um estudo anterior, feito pela Universidade de Aveiro nos mandatos de Élio Maia.



"Temos cerca de dois milhões de euros para a Avenida, não podemos entrar em loucuras. Os projetos vão ter qualidade e qualificar o espaço público, mas com sustentabilidade financeira", referiu Ribau Esteves.



"Pequenas rotundas no eixo central"

Segundo o autarca, estão definidas algumas linhas gerais, destacando: redução do separado central "ao mínimo possível", para aumentar a largura dos passeios; manutenção da linha longitudinal de estacionamento nos dois lados; manutenção das quatro faixas de rodagem, sendo que a direita, de cada um, é para uso preferencial de transportes públicos e bicicletas; duas linhas de árvores laterais aos passeios; fim das estruturas semafóricas em cruzamento, um deles apenas com entrada de mão, sendo os restantes a dotar com "pequenas rotundas que permitem também no eixo central a mudança de sentido."



Mantém-se a ideia de uma zona de ´avenida praça´, entre o Banco de Portugal e a antiga Capitania.



Rossio à espera da escolha de projetista

O que fica à espera de desenvolvimentos é a intervenção entre a ponte praça e o Rossio, com a possibilidade de incluir estacionamento subterrâneo no jardim. "Estamos a pouco tempo de tomar decisões sobre o concurso de ideias. Obviamente o grande trabalho vai começar após a escolha de projetista, que será feita dentro de semanas. Temos um pressuposto positivo, à partida, de estacionamento em cave para aquela zona do Rossio, mas em sede de projeto, que envolverá estudos geotécnicos e inserção viária, tomaremos decisões a pensar na qualidade urbana e sustentabilidade financeira", disse ribau Esteves.



Exposições e visitas

A terceira ação de divulgação do plano lançado em 2016 inclui uma exposição dos projetos, que irá sendo completada com o andamento das obras.



A ´Semana PEDUCA´ (ver programa) prolongar-se-á até 23 de março, com, entre outras iniciativas, a apresentação dos projetos ´Viva a cidade" (7) a lançar com propostas dos cidadãos apoiados em 170 mil euros.



Estão agendas também visitas, nomeadamente ao ediício Fernando Távara (futura biblioteca) e à antiga estação, cujas obras de requalificação devem conhecer abertura de concurso público nas próximas reuniões.