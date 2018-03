Anselmo Hugo Pisa vai dar nome a arruamento do EMA 15 mar 2018, 23:29 O executivo camarário de Aveiro aprovou na sua reunião privada, esta quinta-feira, um conjunto de novas atribuições toponímicas, em todo o município.



Entre as várias atribuições, merece referência a escolha do topónimo de Anselmo Hugo Pisa, treinador de futebol argentino que ficou ligado à história do Beira-Mar, para um dos arruamentos envolventes ao Estádio Municipal de Aveiro.



A autarquia atendeu, assim, a solicitação feita por um conjunto de cidadãos aveirenses com forte ligação ao clube.



O treinador argentino passou por Aveiro entre 1957 e 1962, tendo levado o Clube dos campeonatos distritais à 1ª Divisão Nacional.



Toponímia para a Ex-EN109 em estudo Novos topónimos aprovados:

Cacia

Rua da Amara;

Praceta da República;

Major Lucas Amaro Rodrigues.

Esgueira (arruamento envolvente ao Estádio Municipal de Aveiro)

Anselmo Hugo Pisa.

Eixo e Eirol

Travessa do Vale dos Pinheiros.

Glória e Vera Cruz

Travessa da Rua Castro Matoso;

José Neves Amado (arruamento a definir);

Viela da Capela.

Oliveirinha

Rua da Fonte Longe;

Rua Direita (Póvoa do Valado);

Travessa das Cavadas.

Requeixo, Nª Sª de Fátima e Nariz

Viela da Rua Central.

Santa Joana

Rua das Oliveiras.

São Bernardo

Rua Residencial da Patela.



A Câmara Municipal tomou também conhecimento que a referida Comissão, deu início à reflexão sobre a atribuição de um topónimo único para o troço da ex-EN 109, entre a Rotunda da estátua de Eça de Queiroz e a Rotunda conhecida como da Junqueira/Renault, que percorre as freguesias de Aradas, Glória e Vera Cruz, Santa Joana e Esgueira, em virtude da sua respetiva municipalização.

