Passe intermodal AveiroBus – Transdev aprovado pela Câmara de Aveiro 15 mar 2018, 23:15 Os utentes dos transportes Aveirobus que sejam titulares de passe passam a poder usar as carreiras intermunicipais que a Transdev executa com passagem no município de Aveiro, sem qualquer acréscimo de custo, informou esta quinta-feira a autarquia local.



O executivo camarário aprovou, na sua reunião privada realizada hoje, o passe intermodal AveiroBus – Transdev.



Os utilizadores da Transdev da carreiras intermunicipais (titulares de passe) podem usar as carreiras AveiroBus, com um acréscimo de 11 euros, na assinatura mensal.



Aveiro é lugar de origem e destino de inúmeras carreiras intermunicipais e interregionais que não possuem integração com as linhas AveiroBus, o que agora vai acontecer, adianta um comunicado.



A Transdev é a titular da concessão municipal dos transportes em autocarros.



Com a ativação do Centro Coordenador de Transportes / CCT, junto à Estação de Caminhos-de-Ferro, outras operações de articulação de linhas de transportes de passageiros vão ser implementadas, nomeadamente com os denominados "expressos".

