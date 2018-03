Beira-Mar - Famalicão adiado para poupar o relvado do EMA 15 mar 2018, 22:47 O jogo Beira-Mar - Famalicão, agendado para sábado, no Estádio Municipal de Aveiro, foi adiado para data a definir, devido ao mau estado do relvado, informou esta noite a direção do clube de Aveiro.



O Beira-Mar chegou a acordo com o adversário e a Associação de Futebol de Aveiro para a remarcação da partida a contar para a 24ª jornada do campeonato principal do futebol distrital.



O Estádio Municipal de Aveiro tem sido utilizado com intensidade nos últimos meses para treinos e jogos oficiais.



Além do Beira-Mar, a União Desportiva Oliveirense tem um acordo com a Câmara para disputar ali os seus jogos na Segunda Liga.



A próxima partida está agendada para domingo, com o União da Madeira. Assim, o adiamento do encontro distrital permitirá poupar o relvado cujo mau estado já motivou críticas do treinador da Oliveirense, Pedro Miguel.

