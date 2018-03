O empresário Luís Paulo Fernandes trouxe a principal novidade, uma montanha russa. Aveiro é o arranque da temporada de feiras com a Associação Portuguesa de Empresas de Diversões (APED) ainda à espera de ver cumpridas as promessas de alívio fiscal.



"Contamos muito com a Feira de Março para pagar as despesas que temos por saldar dos primeiros seis meses, ainda com o IVA no teto máximo, apesar das promessas do Governo. Estamos à espera que depois deste trimestre nos possa ser facultado o IVA cultural, mais reduzido, pelo menos isso", lembrou.



Para além das presenças de diversões que são já habituais, existe um novo espaço, numa zona que não era ocupada, com a montanha russa ´Wild Mouse´, a única do género em Portugal e das poucas a funcionar na Europa.



Tem 40 metros de cumprimento e vinte de largura, cerca de 12 de altura. "É para uso muito familiar, podem ir quatro carrinhos independentes que giram entre si na parte mais baixa", referiu Luís Paulo Fernandes (ler entrevista no suplemento DestinoAveiro).