A CMA deliberou aprovar a implementação do passe intermodal AveiroBus – Transdev, que vai permitir que os utentes regulares da Aveirobus (titulares de passe), passem a poder usar as carreiras intermunicipais que a Transdev executa com passagem no Município de Aveiro, nas deslocações dentro do Município de Aveiro sem qualquer acréscimo de custo.

Os utilizadores da Transdev dessas carreiras intermunicipais (titulares de passe) podem usar as carreiras AveiroBus, com um acréscimo de 11 euros, na assinatura mensal.

Com o objetivo de promoção da melhoria da qualidade da oferta, tendo sempre em atenção a qualidade e a preservação do meio ambiente, o conforto e a segurança, a CMA segue a sua estratégia de fomentar a utilização do transporte público, em detrimento do transporte individual privado, melhorando e optimizando os serviços efectuados, com maior eficácia e melhor eficiência, num trabalho de equipa com o seu concessionário Aveirobus.

Aveiro é lugar de origem e destino de inúmeras carreiras intermunicipais e interregionais que não possuem integração com as linhas AveiroBus, o que agora vai acontecer com esta integração intermodal, sendo que com a ativação do Centro Coordenador de Transportes / CCT, junto à Estação de Caminhos-de-Ferro, outras operações de articulação de linhas de transportes de passageiros vão ser implementadas, nomeadamente com os denominados “expressos”.

O trabalho desenvolvido entre a CMA e a AveiroBus/Transdev permite operacionalizar esta importante operação, que vai aumentar a oferta de serviços de transportes públicos aos utilizadores regulares a partir do próximo dia 1 de abril de 2018.

O acordo irá terminar com a concessão das linhas intermunicipais e interregionais, cuja data limite é 3 de dezembro de 2019, sendo possível a realização de outro acordo com o novo operador da região nessa data.

Câmara de Aveiro